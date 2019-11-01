Наньнин, Китай, , 09:25 — REGNUM Два человека погибли и еще 11 находятся под завалами полиметаллического рудника в Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая после обвала крыши шахты, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Ранее в докладе говорилось, что девять человек находились под завалами шахты. Дальнейшее расследование выяснило, что их количество в действительности составляет 11 человек. Инцидент произошел в 18:30 по Пекину на полиметаллическом руднике в деревне Дапин уезда Наньдань. Двое горняков погибли на месте.

Предварительное расследование выяснило, что причиной трагедии стало обрушение 75 кубометров горной породы, которое вызывало горный удар. Шахта принадлежит местной добывающей компании, которая не сообщила вовремя о трагедии, а вместо этого занялась сокрытием производственных записей. Восемь человек руководства шахты были арестованы, расследование и поисково-спасательная операция продолжаются.

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