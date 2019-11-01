Киселёвск, Кемеровская область, , 09:27 — REGNUM Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Кадры были сняты во дворе дома бывшего чиновника. На месте видны пронумерованные улики, гильзы, а также следы крови.

Как передавало ИА REGNUM, бывший мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября. Издание VSE42.Ru, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что на месте преступления обнаружено множество гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Также сообщалось, что в розыск уже планируют подать пять человек.

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