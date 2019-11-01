Ульяновск, , 09:22 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновске осуждён местный житель, который с помощью фиктивных сайтов по продаже кондитерских изделий обманул 13 человек. Жители перечисляли средства за товар, который в итоге не получили, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник создал два сайта, предлагая приобрести кондитерские изделия, якобы доставляемые из-за рубежа. Однако полученные средства использовал по собственному усмотрению. Пострадавшими по делу проходят 13 жителей из семи регионов страны.

В ведомстве отмечают, что ране ульяновец был судим за аналогичное преступление. Суд признал его виновным в мошенничестве, назначив один год и два месяца колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновске была осуждена преступная группа из пяти человек, которая обвинялась в кражах и мошенничестве. Пострадавшими по делу проходили 20 человек из десяти регионов России, ущерб оценён в 1,4 млн рублей. Следствием установлено, что аферисты публиковали на рекламном сайте объявления о продаже породистых щенков, получая в ходе переговоров с потенциальными покупателями информацию об их денежных средствах в банках, и при помощи специальных технологий похищали их с лицевого счёта.

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В Заволжском районе Ульяновска проводят проверку по факту мошенничестве в отношении 60-летней пенсионерки, которая перевела аферистам на «безопасный счёт» 1,4 млн рублей.

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