Пушкино, Московская область, , 09:17 — REGNUM В Московской области грузовой автомобиль устроил ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом 31 октября сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Авария случилась на трассе в Пушкинском городском округе. Большегруз на высокой скорости въехал в легковой автомобиль чёрного цвета, ожидавший возможности для поворота. Легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с красным Volkswagen Golf.

По словам очевидца ДТП, двух человек, находившихся в салоне автомобиля Volkswagen, увезли на скорой. Водитель чёрной машины оказался зажат в салоне.

СМИ опубликовало видеозапись аварии.