Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM Пожар на площади 400 кв. метров возник утром в пятницу, 1 ноября, на юге Петербурга, в гаражно-складском здании на улице Салова, 44.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, возгорание в одноэтажном строении заметили около 8 часов утра.

«В здании, размером 40×22 кв. метров, происходит горение на площади 400 кв. метров. В 08:14 объявлен ранг пожара № 1-Бис», — сообщили в МЧС.

В 9 часов утра пожар был локализован на площади 300 кв. метров, его ранг понижен до №1.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 44 человека личного состава и 11 единиц техники.