Кызыл, , 09:06 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о 17-летнем подростке из республики, который умер в сентябре после посещения московской стоматологии. По его словам, он учился на первом курсе «одного из престижных математических вузов столицы».

«Здоровый юноша погиб после удаления зуба в московской стоматологии. Нужно разобраться, почему оборвалась жизнь нашего несовершеннолетнего ребенка», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после встречи с матерью подростка Анной Самба.

Кара-оол намерен обратиться в правоохранительные органы для расследования происшествия, а также к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки после операции в одной из стоматологических клиник Москвы.

Читайте также:

В Москве после посещения стоматолога умерла четырехлетняя девочка

СКР: стоматологи не виноваты в смерти ребенка в Томской области