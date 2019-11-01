Петухово, Курганская область, , 09:04 — REGNUM В Курганской области организована прокурорская проверка в связи с отсутствием холодного водоснабжения на семи улицах города Петухово. Авария на сетях произошла днём 29 октября и до сих пор не устранена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По информации администрации Петухово, в городе организован подвоз воды. Расписание опубликовано на официальном сайте и в официальных пабликах в социальных сетях.

Что касается устранения аварии, то её ликвидацию тормозит труднодоступность труб, которые необходимо заменить из-за 100% износа.