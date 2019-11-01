Кемерово, , 08:58 — REGNUM В доме в посёлке Верх-Чумыш, рядом с которым был убит бывший мэр Киселёвска Сергей Лаврентьев, были найдены десятки стреляных гильз, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Кузбасса.

«Очень много гильз, несколько десятков, от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья, — уточнил источник. — Известно также, что с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей».

Он также отметил, что в розыск будут объявлены как минимум пять человек.

Напомним, в ночь на 1 ноября был убит экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев.