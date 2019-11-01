Самара, , 09:03 — REGNUM Движение на Красной Глинке в Самаре восстановлено. Об этом 31 октября сообщила руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова на своей странице в социальной сети.

По ее словам, 31 октября водители пассажирских автобусов были вынуждены высаживать пассажиров из-за гололеда.

По словам местных жителей, водители отказывались ехать по маршруту и высаживали пассажиров на остановке «Дома Эмо».

Для решения данной проблемы на место была направлена дополнительная техника с реагентами.

В настоящий момент движение восстановлено.