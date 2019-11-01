Самара, 1 ноября 2019, 09:03 — REGNUM Движение на Красной Глинке в Самаре восстановлено. Об этом 31 октября сообщила руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова на своей странице в социальной сети.
По ее словам, 31 октября водители пассажирских автобусов были вынуждены высаживать пассажиров из-за гололеда.
По словам местных жителей, водители отказывались ехать по маршруту и высаживали пассажиров на остановке «Дома Эмо».
Для решения данной проблемы на место была направлена дополнительная техника с реагентами.
В настоящий момент движение восстановлено.