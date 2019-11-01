Пермь, , 08:53 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2019 года отмечено существенное снижение числа ДТП, а также погибших и травмированных в результате автоаварий. Об этом на пресс-конференции сообщил глава УМВД по региону Михаил Давыдов.

В январе — сентябре на территории Прикамья зафиксировано 2150 ДТП, что на 13,7% ниже по сравнению с показателем 2018 года. Аварии унесли жизни 185 человек, что меньше, чем в 2018 году, на 6,6%. Травмированы 2907 человек, что также меньше, чем в 2018 году, — на 9,6%.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 302 факта ДТП (снижение — 22,4%). Среди раненых 343 ребенка (снижение — 18,1%), погибли трое детей (снижение — 40%).