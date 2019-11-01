Омск, , 08:46 — REGNUM Ещё одна 14-летняя девочка пропала в Сибири. Как сообщает ГУ МВД РФ по Омской области, на этот раз заявление о потерявшиеся дочери поступило от матери. Женщина пояснила, что около полудня 31 октября ребёнок ушёл в школу и пропал.

«Приметы Камиллы: рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, носит очки. На момент ухода несовершеннолетняя была одета в темно-зеленый пуховик, серые или черные брюки, серые ботинки, при себе имела черный рюкзак», пояснили правоохранители.

Как уже ообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полиция и волонтёры поисковых отрядов тоже разыскивают 14-летнюю школьницу. Она вышла из дома 21 октября в Туринске, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

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