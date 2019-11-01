Каир, , 08:49 — REGNUM Совместные зенитные подразделения России и Египта впервые провели успешное условное уничтожение вертолетов условного противника на совместных военных учениях «Стрела дружбы-2019», проходящих в Египте. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба южного военного округа Минобороны РФ.

«Впервые сводные подразделения ПЗРК «Игла-С» России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутных войск противника на совместных учениях «Стрела Дружбы-2019», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что по легенде, египетские танковые подразделения совершают перемещение в указанный район для «контратаки и восстановления положения по переднему краю», а вертолёты условного противника атакуют их с фланга.

Для их уничтожения вертолётов одно из подразделений действует из засады, совершая марш в указанный район, а другие продолжают обеспечение прикрытия от ударов с воздуха танкистов на марше при проведении контратаки.

«В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК «Игла-С». Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости», — приводит пресс-служба слова командира зенитного дивизиона подполковник Романа Депеляна.

Отметим, совместные учения «Стрела дружбы-2019» проходят в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на текущий год и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества России и Египта. В них с российской стороны принимает участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.