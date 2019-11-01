Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге задержан ранее неоднократно судимый, безработный 37-летний местный житель, подозреваемый в разбойном нападении на 86-летнего пенсионера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В отделении полиции уточнили, что задержанный признал свою вину и по решению суда отправлен под стражу. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет в колонии.

Отметим, что сообщение в полицию поступило 28 октября. На улице Бакинских Комиссаров злоумышленник напал на пенсионера, брызнув ему в лицо из газового болончика. После этого неизвестный отобрал у пожилого человека 1,3 тыс. рублей и скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сыщиками уголовного розыска уже на следующий день после преступления.