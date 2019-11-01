Кемерово, , 08:32 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону, его тело, а также тело неизвестного мужчины были найдены на приусадебном участке с огнестрельными ранениями.

Поздно вечером 31 октября супруга потерпевшего заметила на территории участка свет от фонарика и силуэты двух людей. Взяв охотничье ружье, Сергей Лаврентьев вышел из дома, после чего раздались выстрелы.

«Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения», — отметили в СКР.

Читайте также: Разборки? Расследование убийства экс-мэра в Кузбассе — трансляция