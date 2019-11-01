Уфа, , 08:25 — REGNUM Два человека погибли в ДТП под Уфой с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, автомобили Hyundai Solaris и DAF, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись на улице Сквозной на выезде из Дорогино в сторону М-5.

В легковом автомобиле находились два мужчины, которые скончались на месте аварии. За рулем грузовика был 43-летний мужчина.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП.