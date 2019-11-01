Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM В Свердловской области из-за дорожно-транспортного происшествия на Полевском тракте машины встали в глухую пробку. Как сообщает информационный портал Е1, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, и произошло опрокидывание груза — 20-метровой балки, которая перегородила дорогу.

Как сообщают очевидцы с места события, в результате ДТП никто не пострадал и на место происшествия уже приехали сотрудники дорожной полиции. Однако для того, чтобы убрать 20-метровую балку, которая предназначена для строительства мостов, потребуется время. Также сообщается, что движение транспорта заблокировано в обе стороны.

Отметим, что дорожная авария произошла на участке тракта возле нефтебазы.