Чикаго, США, , 08:00 — REGNUM Девочку семи лет, которая собирала конфеты по случаю Хэллоуина, ранили выстрелами на улице в Чикаго, 1 ноября сообщает телеканал CBS Chicago.

Девочка получила ранения в шею и в область грудной клетки и находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь.

По данным правоохранителей, ребенок был ранен случайно. Группа из трех человек пыталась догнать 31-летнего мужчину и открыла огонь в его сторону. Ребенок был с родителями в момент инцидента.

Преступники скрылись с места происшествия и их ищет полиция. Мужчина, за которым гнались стрелявшие, ранен в кисть руки и находится в стабильном состоянии.

Напомним, ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран мира отмечается День всех святых, более известный как Хэллоуин.

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