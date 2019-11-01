Киселёвск, Кемеровская область, , 07:54 — REGNUM Личность мужчины, тело которого было обнаружено рядом с убитым экс-мэром Киселёвска, сейчас устанавливается, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитеты РФ по Кемеровской области

«Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на на месте работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-глава города Киселёвска в Кузбассе Сергей Лаврентьев застрелен в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Рядом было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Следователи уже сообщили некоторые подробности произошедшего.

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