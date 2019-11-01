Берёзовский, Свердловская область, , 07:37 — REGNUM В Свердловской области задержан 47-летний житель посёлка Лосиный Берёзовского района, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего её смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло в период 20−22 октября 2019 года. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс несколько ударов по голове 67-летней женщине, которая впоследствии скончалась от полученных травм в больнице.

На данный момент, гражданину предъявлено обвинение, и следственные органы города Берёзовского выступили с ходатайством в суд об избрании меры пресечения — содержание в СИЗО.