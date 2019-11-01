Киселёвск, Кемеровская область, 1 ноября 2019, 07:29 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселёвска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как уточнили в Следственном управлении СКР по Кузбассу, ночью 31 октября 2019 года на приусадебном участке частного жилого дома было обнаружено тело 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийстводдвух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, вечером супруга потерпевшего заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей. Она рассказала об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего прозвучали несколько выстрелов. Позже она обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а рядом тело неизвестного мужчины.
Подробности произошедшего сейчас устанавливаются.