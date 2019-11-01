По версии следствия, вечером супруга потерпевшего заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей. Она рассказала об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего прозвучали несколько выстрелов. Позже она обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а рядом тело неизвестного мужчины.

Подробности произошедшего сейчас устанавливаются.