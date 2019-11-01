Тюмень, , 07:14 — REGNUM Сибирский муфтий Нафигулла Аширов обратился к мусульманам с призывом помочь в справедливом разбирательстве дела солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье. Без его обращения, опубликованного в социальных сетях, можно сделать вывод, что Тюменская умма (Рамиль является выходцем из Тюменской области), по сути, инициирует собственное расследование происшедшего, корреспондент ИА REGNUM.

Всех неравнодушных просят помочь со сбором денег на адвоката, который поможет «пролить свет на причины происшедшей трагедии». Для этого юрист намерен найти людей, которые проходили службу в этой же части, и расспросить о порядках, царивших в среде военных, пояснил муфтий. По его словам, отец солдата намерен лично отправиться в воинскую часть в Забайкалье и разобраться в причинах происшествия.

Как сообщает Ng.ru, первая реакция муфтия на арест Шамсутдинова была весьма неоднозначной, он заявил: «Попытка унизить солдата — мусульманина из Сибири привела к гибели восьми беспредельщиков».

Уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ЗАТО Горный солдат-срочник Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев. На допросе признался, что не жалеет о содеянном.

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