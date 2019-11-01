Киселёвск, Кемеровская область, , 07:05 — REGNUM Бывший глава города Киселёвска Кемеровской области Сергей Лаврентьев застрелен в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Киселёвского городского округа.

Лаврентьев был найден в собственном загородном доме. Он был ранен в живот и в голову. В доме был обнаружен еще один труп — предположительно одного из нападавших, который был убит.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Следствие выясняет причины убийства. Официальная версия будет объявлена в течение дня.

Власти Киселёвска заявили о готовности оказать родственникам помочь в организации похорон.

Напомним, Сергей Лаврентьев стал главой администрации Киселёвска в 2003 году. В ноябре 2018 года покинул пост по собственному желанию. В 2012 году Лаврентьев получил звание «Почетный гражданин Киселёвска».