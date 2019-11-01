Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM В Свердловской области за девять месяцев 2019 года воздушным транспортом госпитализировано более 600 пациентов. Об этом заявил глава Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Виктор Попов, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Виктора Попова, ранее санитарная авиация выполняла в Свердловской области по 250 вылетов ежегодно. Всего в течение года ТЦМК выполняет до семи тысяч санитарных заданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на вертолёте ТЦМК в Екатеринбург из Краснуральска был доставлен ребёнок получивший серьёзную травму. Аналогичный случай произошёл 31 июля, когда из Красноуральска в областной центр доставили по воздуху несовершеннолетнего, укушенного змеёй.

Ещё один инцидент произошёл в Нижнем Тагиле, где мальчик получил пулевое ранение в голову. Впоследствии его доставили в Екатеринбург на медицинском вертолёте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбург на вертолёте доставили ребёнка, получившего сложную травму