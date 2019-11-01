Оха, Сахалинская область, , 06:33 — REGNUM Прокуратура сахалинской Охи проверит информацию об организации уличных боев среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры проверят деятельность органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних по пресечению подобных случаев. Также к проверке подключились педагоги и психологи для работы с подростками, участвовавшими в этом «бойцовском клубе». Отмечается, что эксперты уже ведут индивидуальную работу с подростками. Ситуацию также взяла на личный контроль уполномоченная по правам ребенка Сахалинской области Любовь Устиновская.

Как сообщало ИА REGNUM, местные жители неоднократно наблюдали драки подростков, которые снимались на видео. При этом несовершеннолетние, по словам очевидцев, дрались очень жестоко.

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