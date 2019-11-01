Екатеринбург, , 06:33 — REGNUM В Свердловской области с утра 31 октября до 22:00 по местному времени зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД информационному порталу Е1, в результате аварий в течение дня пострадали два человека.

Таким образом, количество дорожных происшествий, несмотря на непогоду, не превысило среднесуточные показатели. Как уточнили в Госавтоинспекции, в среднем в Свердловской области ежедневно регистрируется от 100 до 120 ДТП.

Как сообщалось ИА REGNUM, в Свердловской области 31 октября прошёл сильный снегопад. В результате непогоды на дорогах образовался гололёд и снежные заносы.

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Отметим, что дорожные службы вывели на свердловские трассы и муниципальные автодороги 256 единиц снегоуборочной техники. В Екатеринбурге работы по очистке дорог не прекращались в течение ночи.

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