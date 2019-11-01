Якутск, , 06:36 — REGNUM Прокуратура Чурапчинского района Якутии в ходе проверки выявила в детском саду работающего воспитателя с судимостью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы прокуратуры, после проверки, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности, была уволена воспитатель детского сада, которая была осуждена за совершение преступления против жизни и здоровья человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нарьян-Маре 31 октября произошла жуткая трагедия: 36-летний Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения пришёл в детский сад «Сказка» и ударом ножа в шею зарезал ребёнка шести лет.