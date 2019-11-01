Якутск, , 05:59 — REGNUM Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор первой инстанции по делу хищения кассиром 15 млн рублей. Подсудимую приговорили к 5 годам лишения свободы условно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Будучи заведующей кассой в банке, женщина похитила в течение четырёх лет из хранилища 15 млн рублей. По данным следствия, деньги она тратила на личные нужды, покупала дорогую одежду, косметику, ездила на отдых. Кроме того, на свадьбу дочери потратила 1,5 млн рублей, ежедневно покупала продукты на сумму не менее 3 тыс. рублей, на банкет супруга украла 300 тыс.

Вину она признала полностью. Суд Якутска учёл смягчающие обстоятельств, в том числе наличие группы инвалидности, и назначил условное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 14 млн 875 тыс. рублей.

Потерпевший подал апелляцию с просьбой исключить условное наказание.

«Верховный суд не усмотрел оснований для назначения осужденной наказания в виде реального лишения свободы и определил приговор суда первой инстанции оставить без изменения», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске сотрудница банка обманула должников — земельный участок, который она должна была оформить как погашение долга, продала за 1 млн рублей, присвоив себе деньги.