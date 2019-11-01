Курган, , 05:49 — REGNUM В Курганской области за январь — сентябрь 2019 года в пять раз увеличилось число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщается в статистическом сборнике Генеральной прокуратуры России.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом Зауралье стало лидером по взяточничеству в стране. В целом по России за январь — сентябрь 2019 года число преступлений коррупционной направленности выросло на 4,4%.

Число деяний по статье 290 УК РФ («Получение взятки») за девять месяцев 2019 года возросло в стране на 12,2%.