Южно-Сахалинск, , 05:16 — REGNUM В пригороде Южно-Сахалинска столкнулись легковой автомобиль Toyota Chaser и легковушка Hyundai Solaris, сообщает АСТВ.

Сообщается, что автомобиль Toyota на большой скорости ехал со стороны Корсакова, однако не справился на повороте с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Hyundai. В результате столкновения автомобили вылетели в кювет, Toyota загорелась. Водитель этого автомобиля не смог самостоятельно выбраться из салона и погиб. Водитель Hyundai получил травмы и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября три грузовых автомобиля столкнулись в Углегорском районе Сахалинской области. В результате аварии водитель одного из грузовиков погиб, остальные двое водителей получили травмы.

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