Якутск, , 05:14 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества сотрудницы кредитной организации, которая присвоила земельный участок заёмщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Женщина, используя служебное положение, убедила должников, что оформит их земельный участок по улице Пирогова в Якутске, который стоит более 5 млн рублей, в счёт погашения образовавшегося долга кредитной организации.

На самом деле она распорядилась земельным участком по другому — сотрудница продала его за 1 млн рублей.

«Действия обвиняемой квалифицированы следствием по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ей грозит срок лишения свободы до десяти лет», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге задержали мать и дочь, которые занимались вымогательством денег у пожилых людей. Они снимали якобы порчу и брали за это вознаграждение в виде денег, ювелирных украшений.