Владивосток, , 05:02 — REGNUM Приморскими пограничниками из незаконного оборота изъята крупная партия осётра, занесённого в Красную книгу России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Документов, подтверждающих законность вылова 4 тонн осётра, перевозчиком представлено не было. Предварительный ущерб, нанесённый биологическим ресурсам, оценивается в сумму не менее 88,5 млн рублей. Как сообщили в Погрануправлении ФСБ России, в настоящее время в отношении правонарушителей принимается процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию осетровой икры, изъяли правоохранители у жителей Кубани, приехавших на Дальний Восток с целью приобретения незаконно добытого продукта.