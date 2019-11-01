Якутск, , 04:32 — REGNUM В Якутии экипаж вертолёта Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» спас четырёх человек, которые заблудились тайге. Командир Семён Семёнов с воздуха заметил сигнал бедствия — большой костёр и принял решение идти на помощь, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Вертолёт на борту с пассажирами летел из Среднеколымска в село Берёзовка. Во время полёта командир экипажа заметил в леса людей, рядом с которыми не было никаких транспортных средств. По мнению лётчиков, было странно, что рядом не было техники. Так далеко никто без снегоходов или вездеходов не добирается.

Получив у руководства авиакомпании разрешение на посадку, экипаж обнаружил в лесу трёх мужчин и женщину. Уже в вертолёте выяснилось, что это строители. Они выехали из Берёзовки на двух снегоходах почти сутки назад.

«Через 50 км у них сломался первый снегоход, чуть позже и второй. Связаться с кем-либо возможности не было. Они пешком добирались по лесу до охотничьих избушек, грелись. А услышав шум вертолёта разожгли костёр и махали руками, чтоб их заметили. Рады, что всё завершилось благополучно», — рассказал командир экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели в Бурятии искали в лесу пожилого мужчину, который страдает провалами в памяти. Его удалось найти ночью живым.