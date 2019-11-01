Новосибирск, , 03:33 — REGNUM В Новосибирске сотрудники уголовного розыска задержали третьего подозреваемого в вымогательствах денег у рыночных торговцев, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Напомним, в начале октября возле Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. Конфликт случился между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми. После него пять человек обратились за медицинской помощью. Количество участников — от 50 до 200 человек. Возбуждено 14 уголовных дел. Ранее были задержаны предполагаемый организатор группы и его сообщник.

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«При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, была получена оперативная информация о том, что один из них, ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии, скрывается от полиции на территории Иркутской области, — уточнили в ведомстве. — Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала в Иркутск, где 26 октября при содействии сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области фигурант, подозреваемый в хулиганстве и вымогательстве, был задержан на железнодорожном вокзале».

Он был доставлен в полицию. Задержанному уже предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ и и ч. 2 ст. 163 УК РФ). По решению суда мужчина взят под стражу.