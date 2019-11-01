Биробиджан, , 03:26 — REGNUM В социальных сетях Биробиджана появилось видео, снятое активистами ОНФ, на котором дорожные рабочие укладывают асфальт под проливным дождём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В последний день октября жители Биробиджана смогли наблюдать картину, как дорожные рабочие в дождливую погоду продолжали укладывать асфальтовое покрытие, а когда активисты ОНФ стали снимать их на камеру, работу не остановили, и начали поясничать.

https://www.instagram.com/p/B4Re8rYKMvT/

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленске жители города были возмущены действиями дорожников, которые с началом дождя не остановили работу и стали укладывать асфальт прямо в воду.