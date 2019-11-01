Наньнин, Китай, , 03:12 — REGNUM Восемь человек ответственных за трагический инцидент, произошедший на руднике в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, были арестованы, пока поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Высокая температура в шахте, плохое качество воздуха на месте происшествия, а также отсутствие чертежей шахты крайне осложняют поисково-спасательную операцию на месте обвала, сообщают спасатели. Инцидент произошел в 18:30 по местному времени 28 октября на полиметаллическом руднике. В результате два горняка погибли и еще девять оказались под завалами.

Предварительное расследование показало, что обрушилось 75 тыс. кубометров породы в результате горного удара. Шахта принадлежит местной добывающей компании, которая, как уже сообщало ИА REGNUM, не спешила заявлять о произошедшем, в связи с чем спасатели потеряли драгоценное время.

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