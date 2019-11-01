Благовещенск, , 03:14 — REGNUM Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

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Задержание подозреваемых прошло 30 октября, а само убийство случилось два года назад, когда была обнаружена сгоревшая машина главы Новобурейского Андрея Новокрещенова, позже нашли и тело погибшего.

Всего следователями было опрошено более 1 тыс. человек, а выйти на след убийц удалось в результате проведённых экспертиз, в результате чего в поле зрения правоохранителей попали двое жителей Приамурья 29-ти и 33-х лет.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад глава посёлка Новобурейский пропал без вести, позже его тело нашли на берегу реки, а администрация посёлка подтвердила его смерть сообщением в социальных сетях. Следственный комитет возбудил уголовное дело.