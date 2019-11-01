Исламабад, , 09:16 — REGNUM 31 октября Военно-морские силы и морская пехота Пакистана осуществили эвакуацию жителей прибрежных районов на востоке провинции Синд, оказавшихся под воздействием циклона «Киар».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, спасательные команды ВМС эвакуировали из районов затопления в провинции Синд жителей более 300 домов. Под воздействием циклона «Киар» оказался порт Кети Бандар и окрестные селения. Военные отчитались, что жертв наводнения среди мирного населения нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что ранее государственная метеослужба Пакистана предсказывала, что циклон «Киар» из западной части Аравийского моря не затронет побережье страны, а обрушится на Оман.