Сеул, , 02:44 — REGNUM Вертолет пожарных служб Южной Кореи, перевозивший на борту семерых человек, упал в море около спорных островов Токто, сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейскую пожарную службу.

В настоящее время место происшествия работает береговая охрана, которая ведет поиски пропавших. Также к поисковой операции подключилось и министерство обороны Южной Кореи, которое отправило лодки, самолеты и водолазов для помощи в спасательной операции.

Отмечается, что вертолет перевозил человека в больницу на материковой части Южной Кореи, однако потерпел крушение через некоторое время после взлета с Токто. В настоящее время семь человек, находившихся на борту вертолета, числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября частный вертолет потерпел крушение в Австралии. На борту воздушного судна находились пятеро человек, все они погибли.

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