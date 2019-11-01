Исламабад, , 09:13 — REGNUM 31 октября министр железнодорожного сообщения Пакистана Шейх Рашид Ахмед признал, что его ведомство виновато в том, что газовый баллон, ставший причиной страшной аварии на железной дороге, попал в злополучный поезд.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шейх Рашид Ахмед отметил, что все, кто допустил попадание газового баллона в поезд, понесут суровое наказание. Признав халатность работников своего ведомства, министр, однако, отказался уходить в отставку. «Моя отставка не обсуждается», — подчеркнул Шейх Рашид Ахмед.

Напомним, что в результате пожара в поезде в пакистанской провинции Панджаб погибли 74 человека, еще 40 человек ранено. По данным СМИ, большинство погибших — члены религиозной организации «Джамаат Таблиг» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).