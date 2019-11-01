Таллахасси, США, , 02:23 — REGNUM Легкомоторный самолет Beechcraft Baron совершил аварийную посадку в американском штате Флорида, в ходе которой врезался в автомобиль, сообщает полиция города Окала на официальной странице в Twitter.

В результате аварии погибли два человека, которые находились на борту воздушного судна.

«Зона, где произошел инцидент… будет перекрыта на несколько часов», — говорится в сообщении.

По данным Федерального авиационного управления США, самолет пытался экстренно сесть на шоссе к юго-востоку от Окалы. В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября легкий самолет Cessna разбился в мексиканском штате Мичоакан. В результате крушения самолета погибли пять человек.

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