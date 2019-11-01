Лима, , 01:34 — REGNUM Пассажирский автобус, следовавший из столицы Перу Лимы в Аякучо, перевернулся на повороте, сообщает агентство Андина.

«По предварительным данным, автобус вылетел с дороги на повороте и перевернулся на въезде в Чапарру», — сообщает агентство.

В результате ДТП погибли два человека, еще 30 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на трассе в Башкирии пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали шесть человек.

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