Махачкала, 1 ноября 2019, 00:11 — REGNUM Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла около 21:00 мск на 798-м километре федеральной автотрассы «Кавказ» около населённого пункта Коркмаскала. Столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, в результате ДТП на месте погиб один человек, пятеро получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля Infiniti в центре Махачкалы. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.
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