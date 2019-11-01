Махачкала, , 00:11 — REGNUM Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 21:00 мск на 798-м километре федеральной автотрассы «Кавказ» около населённого пункта Коркмаскала. Столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, в результате ДТП на месте погиб один человек, пятеро получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля Infiniti в центре Махачкалы. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

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