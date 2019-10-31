Вашингтон, , 23:51 — REGNUM 36-летняя женщина, увлекавшаяся разведением змей, была обнаружена сотрудниками полиции мёртвой и с питоном на шее в своём доме в американском штате Индиана. Об этом 31 октября сообщает телеканал WLFI.

Питон Pratik Jain

Женщина была обнаружена без признаков жизни полицией города Оксфорда в своём доме. Вокруг шеи погибшей обвился сетчатый питон длиной 2,5 метра. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать женщину, но безуспешно.

При осмотре дома в нём было обнаружено около 140 змей, из них 20 принадлежали погибшей. По предварительной версии сотрудников полиции, женщина погибла в результате нападения змеи.

Точная причина смерти американки будет установлена после медицинской экспертизы, которая была намечена на 1 ноября.

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