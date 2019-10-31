Калуга, , 23:24 — REGNUM Труп солдата-срочника Сергея Сафонова найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. По другой версии, труп был найден в туалете воинской части. Об этом сегодня, 31 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, руководство части заявило 16 октября, что 21-летний военнослужащий покончил с собой. В свидетельстве о смерти было написано, что причиной смерти стала асфиксия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Но родные Сафонова утверждают, что они получили тело со следами побоев. Они считают, что дело должно расследоваться по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Двоюродная сестра погибшего Юлия Дякунова заявила, что при подготовке к похоронам выяснилось, что лицо Сафонова было загримировано и грим скрывал синяки. Независимая судебно-медицинская экспертиза подтвердила факты побоев.

Известно, что погибший был одним из десяти детей многодетной семьи погибшего в 2011 году православного священника. Сафонов был верующим, и его родные не верят в версию о самоубийстве. У него были планы на жизнь, и после армии он собирался жениться и венчаться, сообщила его мать Лариса Сафонова.

Также она рассказала, что виделась с сыном за неделю до гибели. Она обнаружила у него след от заживающего синяка. Сафонова спросила сына — не бьют ли его в части? Тот сперва ответил, что ударился о стол. Тогда мать заявила, что спросит у командира части, о какой именно стол он мог ударится, тогда Сафонов признался, что бьют его трое сослуживцев.

Дякунова сообщила, что ее двоюродный брат пожаловался командиру части Дмитрию Калинину на воровство со стороны сослуживцев и после этого у него начались проблемы.

Сам Калинин отказался от комментариев.