Москва, , 23:27 — REGNUM Два человека были госпитализированы после конфликта со стрельбой на автомойке, расположенной на московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошёл на 49-м километре МКАД. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников конфликта вытащил травматическое оружие и выстрелил в оппонента. После этого самому стрелявшему стало плохо.

В результате произошедшего один из мужчин, владелец автомойки, был госпитализирован с ранением, второй участник конфликта попал в больницу с сердечным приступом.

Правоохранительные органы начали проверку причин и обстоятельств произошедшего.

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