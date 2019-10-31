Верона, Италия, , 23:29 — REGNUM Стены дома Джульетты, героини всемирно известной трагедии Шекспира, очистят от надписей и записок туристов по распоряжению властей города Вероны в Италии. Об этом 31 октября сообщает сообщает Corriere della Sera.

Дом Джульетты в Вероне Lo Scaligero

На очистку фасада здания администрацией города было выделено десять тыс. евро. Стены отмоют от записок, наклеек, надписей и жевательной резинки. Там, где штукатурка будет повреждена, её восстановят.

Стена дома Джульетты в Вероне Lorenzo Gaudenzi

В дальнейшем администрация Вероны запретит оставлять надписи на стенах дома, запланировано проведение регулярных рейдов и наказание тех, кто будет нарушать запрет.

Стена дома Джульетты в Вероне Claconvr

Мэр Вероны Федерико Сбоарина пояснила, что специально для туристов во дворе будет размещена книга, где можно будет оставлять сообщения.

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