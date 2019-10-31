Пномпень, , 23:27 — REGNUM Тело 21-летней гражданки Великобритании было найдено в море возле острова в Камбодже после недели поисков. Об этом 31 октября сообщила местная газета Phnom Penh Post.

Британка совершала туристическую поездку по Камбодже. Накануне исчезновения девушка ушла поздно ночью с пляжной вечеринки на острове Кох Ронг расположенного у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук. Знакомые решили, что она хочет пешком дойти по берегу до хостела, в котором остановилась.

Но в хостеле, где находились её вещи и документы, девушка не появилась. В её поисках приняли участие около 140 сотрудников полиции и добровольцев. Тело пропавшей было найдено рыбаками в 91 километре от берега. Личность девушки была установлена по татуировкам.

Причины смерти британки устанавливаются.

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