Тегеран, , 22:28 — REGNUM 30 октября начальник отдела подводного ремонта Иранской Офшорной нефтяной компании (IOOC) Ардешир Забети заявил, что иранские инженеры отремонтировали трубопровод месторождения «Абузар», расположенного в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Ардешира Забети, утечка нефти могла произойти на глубине от 49 до 51 метра, однако опытные инженеры IOOC смогли предотвратить загрязнение Персидского залива.

Он отметил, что из-за высокого давления возникло множество проблем с ремонтом поврежденного участка нефтепровода, однако работы были проведены без происшествий.