Москва, , 21:53 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина заявила, что сотрудники детского сада «Сказка», в котором был убит ребенок, должны понести наказание за проявленную безответственность, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Трагическое известие об убийстве ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара сегодня потрясло все российское общество. Это — ужасная трагедия, и вопиющая безответственность работников дошкольного учреждения не должна остаться безнаказанной. Нет объяснения преступной халатности по отношению к детям со стороны сотрудников детского сада», — заявила Вторыгина.

Депутат подчеркнула, что расследование трагедии возьмет под личный контроль.

«Все виновные в случившемся должны понести самое строгое наказание. Искренне глубоко соболезную родителям малыша. Нет страшнее, ужаснее горя, чем смерть ребенка», — сказала Елена Вторыгина.