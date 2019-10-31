Посёлок городского типа Угловка, Новгородская область, , 21:45 — REGNUM В посёлке Угловка Окуловского района Новгородской области, который в числе других пострадал от последствий штормового фронта 27 октября, открыли мобильный пункт МЧС. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Новгородской области, это несколько палаток, в которых жители смогут зарядить сотовые телефоны, планшеты и переносные зарядные устройства.

Функционирование мобильного пункта обеспечивают восемь спасателей аэромобильной группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после урагана 27 октября в Новгородской области произошли аварии на электросетях во всех районах. По данным на утро 31 октября, перебои с энергоснабжением были зафиксированы в 15 районах Новгородской области.

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